Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине

https://racurs.ua/n172737-ministry-finansov-g20-ne-soglasovali-zayavlenie-iz-za-raznoglasiy-po-povodu-voyny-v-ukraine.html

Ракурс

Міністри фінансів «Групи 20» (G20) не погодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні.

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Reuters повідомляє, що на дводенній зустрічі в Індонезії міністри фінансів G20 досягли, як це було названо, «сильного консенсусу» щодо низки питань, включаючи глобальну продовольчу безпеку, але залишилися розділеними з приводу війни росії в Україні.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що розбіжності завадили міністрам та головам центральних банків опублікувати офіційне комюніке.

Західні країни запровадили декілька пакетів жорстких санкцій проти росії, звинувативши її у воєнних злочинах в Україні, а от інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, були більш стримані у своїй реакції.

Це складний час, тому що росія є частиною G20 і не погоджується з нами з приводу того, як характеризувати війну, — сказала Йеллен.

Американський міністр на зустрічі заявила членам російської делегації, що вони також несуть відповідальність «за безневинно загиблих людей»

Дводенна міністерська зустріч на острові Балі почалася в умовах російського військового наступу, який вразив і фінансові ринки.

Російські офіційні особи повинні визнати, що вони погіршують жахливі наслідки цієї війни через підтримку режиму путіна, що триває, — сказала Йеллен. — Ви поділяєте відповідальність за безневинно загиблих людей.

Міністра фінансів США підтримала її канадська колега Христя Фріланд, яка заявила російській делегації, що вони несуть відповідальність за «воєнні злочини» в Україні через їхню підтримку вторгнення, повідомив канадський чиновник.

«Ракурс» писав, що на початку липня міністри закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) під час дводенної зустрічі на Балі не змогли досягти згоди щодо війни росії в Україні й того, як впоратися з її глобальними наслідками. Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.