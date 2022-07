россия пригрозила швейцарской газете делом из-за ЛГБТ-карикатуры на путина

Посольство росії у Швейцарії надіслало листа керівництву швейцарської газети Neue Zurcher Zeitung через статтю, в якій опублікували карикатуру на президента рф володимира путіна.

.

25 червня на сайті видання вийшов матеріал про меми воєнного часу. Авторка Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які спочатку з’явилися в соцмережах. На одній картинці путіна зображено з клоунським носом і райдужним розфарбуванням на обличчі, на іншому президент України Володимир Зеленський представлений в образі Капітана Америки.

У російському посольстві заявили, що статтю супроводили «карикатурою, яка перебуває за межею розуміння з посиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та „воєнних злочинців“». У посольстві також обурилися тим, що Володимира Зеленського у статті «зображено у вигляді могутньої Залізної людини».

