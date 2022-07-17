россия пригрозила швейцарской газете делом из-за ЛГБТ-карикатуры на путина

https://racurs.ua/n172766-rossiya-prigrozila-shveycarskoy-gazete-delom-iz-za-lgbt-karikatury-na-putina-foto.html

Ракурс

Посольство росії у Швейцарії надіслало листа керівництву швейцарської газети Neue Zurcher Zeitung через статтю, в якій опублікували карикатуру на президента рф володимира путіна.

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25 червня на сайті видання вийшов матеріал про меми воєнного часу. Авторка Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які спочатку з’явилися в соцмережах. На одній картинці путіна зображено з клоунським носом і райдужним розфарбуванням на обличчі, на іншому президент України Володимир Зеленський представлений в образі Капітана Америки.

У російському посольстві заявили, що статтю супроводили «карикатурою, яка перебуває за межею розуміння з посиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та „воєнних злочинців“». У посольстві також обурилися тим, що Володимира Зеленського у статті «зображено у вигляді могутньої Залізної людини».

Що стосується особистості президента росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві (і не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв’язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, «ні до села — ні до міста»), — написали росіяни швейцарським журналістам.

У посольстві заявили, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв’язку з цією та «можливими майбутніми публікаціями наклепницького та образливого характеру». Російські дипломати вважають, що дії журналістів порушують статтю Кримінального кодексу Швейцарії про поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність, а також статтю про наклеп.

У газеті Neue Zurcher Zeitung це поки що не коментували.

У березні 2017 року міністерство юстиції росії внесло до федерального списку екстремістських матеріалів картинку, на якій путін зображений з нафарбованими очима та губами, вважаючи, що зображення «служить натяком на нібито нестандартну сексуальну орієнтацію президента рф».