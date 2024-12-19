Владимир Зеленский в Брюсселе. Фото:

https://racurs.ua/n202322-putin-staryy-fantazer-zelenskiy-otreagiroval-na-zayavleniya-diktatora.html

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Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію глави рф володимира путіна вести переговори на основі «Стамбульських угод».

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Глава держави заявив, що ніяких Стамбульських угод не існувало, а був лише ультиматум з боку країни-агресора. Кремль хотів змінити напрямок розвитку України, щоб керувати нашою державою. Відповідну заяву Зеленський зробив 19 грудня у Брюсселі.

Була відповідь на ультиматум російської федерації. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку в рф, щоб вони керували нашою державою. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Ну просто старий фантазер! Живе в якомусь своєму світі і своєму акваріумі, — розповів він.

Зеленський також прокоментував слова російського диктатора путіна щодо «технологічної дуелі». Воєнний злочинець запропонував вдарити по Києву «Орєшніком», щоб подивитися, що буде. Зеленський після цього поставив під сумнів адекватність глави рф.

Путін сказав, що «технологічна дуель». Каже, що ми вдаримо кудись по Києву «Орєшніком», а вони хай поставлять ППО, і подивимось, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки, — заявив президент у Брюсселі.

Український президент також розповів, що Україна підтримує ініціативу Франції щодо відправки миротворців. Київ закликає партнерів доєднуватись до цих зусиль.

Також глава держави висловив вдячність за початок переговорів щодо членства України в Євросоюзі та наголосив на важливості досягнення прогресу у 2025 році під час головування Польщі та Данії.

Наша мета — відкрити всі кластери впродовж наступного року. Ми досягли значного прогресу в забезпеченні фінансової стабільності України. Завдяки вашій підтримці ми почуваємося впевненіше щодо наступного року, — зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності активнішого використання заморожених російських активів для протидії російській агресії.

Також Зеленський заявив, що Україна проти прокачки російського газу до Словаччини під виглядом азербайджанського.

Глава держави наголосив, що Київ не хоче грати в гру, коли «інша країна отримує газ від рф, а потім транзитує його як свій», бо це дозволить Москві заробляти гроші на війну. Саме тому Україна не продовжить угоду з рф про експорт її газу в Європу через українську територію — нинішня закінчиться до нового року.

Нагадаємо, 19 грудня російський воєнний злочинець володимир заявив, що готовий до переговорів та «компромісів» з Україною. Країна-агресор готова вести переговори з Україною на базі стамбульських домовленостей та з урахуванням ситуації «на землі».