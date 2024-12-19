путін заявив про готовність до «компромісів» з Україною. Фото:

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Ракурс

Російський диктатор володимир путін зробив заяву щодо перемовин з Україною.

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Воєнний злочинець заявив, що готовий до переговорів та «компромісів» з Україною. Країна-агресор готова вести переговори з Україною на базі стамбульських домовленостей та з урахуванням ситуації «на землі». Про це глава рф сказав під час «прямої лінії».

Політика — і є мистецтво компромісу. Ми завжди казали, що готові до переговорів та компромісів. Просто протилежна сторона відмовилася від переговорів. А ми-то завжди готові… Ми ж досягли домовленостей, по суті, у Стамбулі в кінці 2022 року, — заявив путін.

Однак із президентом Володимиром Зеленським диктатор рф розмовляти не хоче, бо вважає його «нелегітимним». Переговори з Зеленський можливі будуть лише тоді, коли той піде на вибори та виграє їх.

путін додав, що українці можуть організувати всередині країни переговорний процес, а підписувати угоди Москва зараз може з Верховною Радою та головою парламенту.

Нагадаємо, майбутній спеціальний представник США з питань України та рф Кіт Келлог заявив, що не виключено, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запросить на переговори до Вашингтона президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. А сама війна росії проти України може завершитися вже у 2025 році.