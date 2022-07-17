россия врет об утечке токсина на «Южмаше». Фото: Михаил Мирошниченко

https://racurs.ua/n172772-moskva-rasprostranyaet-feyk-ob-utechke-toksina-na-ujmashe-v-dnepre.html

Ракурс

Російські окупанти знову намагаються поширити паніку серед українців.

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Після ракетного удару загарбників по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі країна-агресор почала поширювати повідомлення про витік токсину на Дніпропетровщині. Про це 17 липня повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У місцевому штабі територіальної оборони інформують, що гептил, токсин про який розповідають окупанти, вивезли з підприємства ще на початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни вдарили ракетами по «Південмашу». Окупанти й справді могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Але ще на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на «Південмаші» екстрено утилізували. Отже, витоку не було. А чутки розповсюджують вороги, щоби поширити панічні настрої, — зазначили в Центрі.

Як відомо, гептил — вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що 17 липня у Дніпрі загасили пожежу на підприємстві, яка виникла через російський ракетний удар. Рятувальники боролися з вогнем майже 38 годин. ДСНС продовжує шукають людину, яка зникла на підприємстві під час атаки.

Нагадаємо, 15 липня російська армія завдала ракетних ударів по Дніпру. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що загарбники випустили ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Чотири ракети збили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Схід», дві ракети прилетіли в місто. Внаслідок обстрілу Дніпра загинули троє осіб, а ще 16 дістали поранення.

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули троє осіб, а 16 дістали поранення. Семеро осіб опинилися у лікарні.