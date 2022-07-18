Рашисты спешат с «референдумом» в Луганской области, появилась новая дата

https://racurs.ua/n172817-rashisty-speshat-s-referendumom-v-luganskoy-oblasti-poyavilas-novaya-data.html

Ракурс

Рашисти поспішають провести «референдум» про приєднання тимчасово окупованої території Луганщини.

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Про це 18 липня повідомив у Телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, на окупованій частині Луганщини розпочалась агітація про приєднання до рф. Попередньо, «референдум» планували провести 11 вересня. Однак, загроза українського контрнаступу та страх перед західною далекобійною артилерією змушує росіян поспішати.

Окупанти створили «штаб» з підготовки псевдовиборів та почали роздавати агітаційні газети в захоплених містах. Однак, за інформацією Гайдая, громадяни, які залишаються під окупацією, чекають не на приєднання до руского міра, а на українську деокупацію.

Невелика частина Луганської області тримається. Західна далекобійна артилерія порушила плани рашистів по захопленню двох східних областей.

По-перше, орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до рф, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати — і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до раші, — написав Гайдай.

Тим часом окупанти призначили «головою» окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова. До цього він був віце-губернатором Вологодської області рф.

Так званим «міністром із молодіжної політики» Запорізької області зробили Антона Тицького. Він був радником керівника федерального агентства «Росмолодежь».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що рашисти намагаються просунутися від захопленого Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.