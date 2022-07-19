Враг штурмует Донетчину, ВСУ отбивают атаки россиян - Генштаб

https://racurs.ua/n172821-vrag-shturmuet-donetchinu-vsu-otbivaut-ataki-rossiyan-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 липня, командування воєнних злочинців рф кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

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На Слов’янському напрямку ворог намагається відновити наступ у напрямку Слов’янська. Війська рф стріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, російські окупанти спробували піти у наступ на це село. Українські військові зустріли ворога щільним вогнем та відкинули росіян назад.

На Краматорському напрямку російські військові обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії Білогорівку, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівку, Сіверськ, Дронівку та Івано-Дар'ївку. Гатили з авіації поблизу Верхньокам’янського. Ворог штурмував поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається наступати у напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірську ТЕС, Вершину, Веселу Долину, Яковлівку, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари були поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського. ЗСУ відбили усі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.

На Харківському напрямку росія намагається утримати зайняті рубежі. Армія рф обстрілює з артилерії різних калібрів неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Росіяни мали невдалу розвідку боєм в районі Удів. Окупанти зазнали втрат та відійшли.