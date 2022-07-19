Николаев временно закрывают для проведения спецоперации. Фото: dnipro.tv

https://racurs.ua/n172845-nikolaev-vremenno-zakryvaut-dlya-provedeniya-specoperacii-chto-izvestno.html

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У Миколаєві виявили колаборантів, а щоб їх затримати проведуть спеціальну операцію.

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Обласний центр закриють на декілька днів на час проведення цієї операції. Також влада планує заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Силовики «підуть по домівках і відпрацюють тих нехороших людей». Про це 19 липня заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив в ефірі «Ходорковський LIVE».

Є ті, хто тут давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які зневірилися або не думають про наслідки, або вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви, коли починають стежити за місцями розташування військових, ППО або чого-небудь, — зазначив очільник області.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України знешкодила агентурну російську мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсантів у Миколаїв. До складу групи зрадників входили колишні українські військовослужбовці із підрозділів, дислокованих у регіоні.

А в липні українські спецслужби затримали в Миколаївській області агента федеральної служби безпеки, який коригував масові ракетні обстріли Миколаєва у період з 26 по 30 червня.