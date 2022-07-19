Венгрия согласилась пропускать через свою территорию оружие для Украины

Венгрия согласилась пропускать через свою территорию оружие. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n172849-vengriya-soglasilas-propuskat-cherez-svou-territoriu-orujie-dlya-ukrainy.html

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Угорщина готова пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні.

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Треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї для Збройних сил України. Про це заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, 19 липня повідомляє Львівська міська рада.

За словами дипломата, Будапешт вражений війною в Україні та «дійсно співчуває". В Угорщині згадали про те, що вони самі тричі воювали з росією за останні 200 років.

Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі, — наголосив Мадяр.

Заступник міністра додав, що сама Угорщина не постачатиме своєї зброї, оскільки це їхня стратегічна позиція. Також Будапешт готовий прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Крім того, угорська делегація запропонувала допомогти в лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила в готовності надати 1 тис. стипендій для українців у своїх університетах.

Нагадаємо, в Угорщині з 25 травня запровадили надзвичайний стан. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що таке рішення пов’язане з війною, які йде в Україні й «кінця якій ніхто не бачить».