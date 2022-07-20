Ким закрывает Николаев для поиска коллаборантов - названа дата

https://racurs.ua/n172868-kim-zakryvaet-nikolaev-dlya-poiska-kollaborantov-nazvana-data.html

Ракурс

Миколаїв закриють за один-два тижні. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Мешканців міста повідомляють завчасно, аби ті могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Новини сьогодні для колаборантів невтішні: місто планують закрити після жнив, щоб «відпрацювати колаборантів».

Багато питань стосовно закриття міста, це планується в недалекому майбутньому — тиждень-два, коли спадуть жнива, і коли ми опрацюємо максимально дані… Планується закрити місто на день-два. Ми про це повідомимо з військовими заздалегідь… Ми відпрацьовуватимемо адреси, які ми проаналізуємо, — поділився глава ОВА.

Чиновник додав, що з вівторка, 19 липня, було отримано 18 листів про зрадників-колаборантів. Також влада «відпрацьовує" адреси, за якими спостерігає. Напередодні Кім попередив, що готується спецоперація, щоб вирахувати коригувальників вогню.