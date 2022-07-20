Кім закриває Миколаїв для пошуку колаборантів — названо дату

https://racurs.ua/ua/n172868-kim-zakryvaie-mykolayiv-dlya-poshuku-kolaborantiv-nazvano-datu.html

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Миколаїв закриють за один-два тижні. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Мешканців міста повідомляють завчасно, аби ті могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Миколаїв планують закрити після жнив, щоб «відпрацювати колаборантів».

Багато питань стосовно закриття міста, це планується в недалекому майбутньому — тиждень-два, коли спадуть жнива, і коли ми опрацюємо максимально дані… Планується закрити місто на день-два. Ми про це повідомимо з військовими заздалегідь… Ми відпрацьовуватимемо адреси, які ми проаналізуємо, — поділився глава ОВА.

Чиновник додав, що з вівторка, 19 липня, було отримано 18 листів про зрадників-колаборантів. Також влада «відпрацьовує" адреси, за якими спостерігає. Напередодні Кім попередив, що готується спецоперація, щоб вирахувати коригувальників вогню.