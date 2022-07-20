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Ракурс
ЗСУ знищили сучасну радіолокаційну станцію росіян у Лазурному

ЗСУ знищили сучасну радіолокаційну станцію росіян у Лазурному (ФОТО)

20 лип 2022, 13:29
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Збройні сили України знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян «Подлет» на території селища Лазурне у Херсонській області. РЛС росіян знищили більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають захисники України.



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РЛС 48Я6-К1 «Подлет» — універсальна мобільна твердотільна трикоординатна станція радіолокації з фазованою антенною решіткою кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.

«Подлет» розроблена російським концерном «Алмаз-Антей» для Повітряно-космічних сил рф. Комплекс призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них. Нагадаємо, перші «Подлети» ППО росії отримали у 2015 році.

Джерело: Ракурс


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