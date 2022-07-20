Неудобно получилось – Эрдоган заставил путина стоять и ждать его перед переговорами

https://racurs.ua/n172876-neudobno-poluchilos-erdogan-zastavil-putina-stoyat-i-jdat-ego-pered-peregovorami-video.html

Ракурс

Російський карлик-диктатор путін нерідко спізнювався на зустрічі, наприклад, до Папи Римського. Але 19 липня в Тегерані президенту рф довелося 50 секунд чекати, коли прийде президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, з яким він мав переговори.

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Зважаючи на це відео, очікування далося путіну непросто. Президент росії ніяково стояв на самоті перед фотографами, переступаючи з ноги на ногу та очікуючи на зустріч зі своїм турецьким колегою.

Зазвичай саме російський президент змушує світових лідерів чекати. За даними The Guardian, це могла бути «відповідь» Ердогана путіну, оскільки останній також змусив свого турецького колегу чекати перед зустріччю у Москві 2020 року. Президент Туреччини так довго чекав на президента росії в залі засідань, що нарешті сів.

Джойс Карам, старший кореспондент близькосхідної медіа-організації National News, написала у Twitter:

Ці 50 секунд, на які Ердоган змусив путіна чекати, виглядаючи змученим перед камерами, говорять про те, як багато змінилося після України.

Є припущення, що така політика «запізнень» Путіна є частиною його психологічної гри. Наприклад, у 2003 році королеві Єлизаветі II довелося чекати на зустріч з російським лідером цілих 14 хвилин.

У 2015 році він змусив Папу Римського чекати на нього у Ватикані цілу годину. путін також змушував чекати на колишнього президента США Дональда Трампа та колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель.