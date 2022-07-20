Из Франции в Украину следует новая партия САУ CAESAR

https://racurs.ua/n172882-iz-francii-v-ukrainu-sleduet-novaya-partiya-sau-caesar.html

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На шляху до України прямує нова партія французьких 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR. Йдеться про ще шість САУ.

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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 20 липня заявила, що Збройні сили України найближчим часом отримають шість САУ CAESAR. Про це урядовець сказала у виступі на засіданні комітету із закордонних справ, оборони та збройних сил французького Сенату.

Колонна сказала, що 12 таких гаубиць уже доставлено до України. Передбачувана дата прибуття на територію України САУ не уточнюється.

Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів, — сказала міністр.

Отож, українські військові матимуть у своєму розпорядженні загалом 18 французьких установок CAESAR.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв додаткову партію САУ 16 червня під час візиту до Києва.

Крім САУ, Париж поставив для ЗСУ протитанкові ракети Milan та зенітні ракети Mistral. Наприкінці червня міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція також має намір відправити значну кількість бронетранспортерів.

CAESAR — французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також забезпечення проходів мінними полями та польовими загородженнями.

20 липня стало відомом, що Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери M113 і M577, а також боєприпаси.

Крім цього, Литва пропонує організувати широкомасштабну військову підготовку для ЗСУ. Країна готова навчати військових поліцейських (Військова служба правопорядку) і саперів.