Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские оккупанты намеренно уничтожают урожай украинских фермеров во время войны

Трактористы в бронежилетах и воронки на полях — украинские фермеры борются за урожай во время войны (ФОТО)

20 июл 2022, 18:59
999

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів. Трактористи в бронежилетах та вирви на пшеничних полях — так українські фермери виборюють урожай під час війни.



.

Одним із головних наслідків війни росії проти України стала загроза постачання українського врожаю зернових на світовий ринок, що може призвести до голоду в низці країн, що розвиваються.

рф не лише блокує український експорт через Чорне море, а й заважає проводити збиральну кампанію бойовими діями на сільськогосподарських територіях.

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

З усім тим, українські фермери провели посівну і тепер збирають урожай. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що у 2022 році врожай зернових культур становитиме приблизно 52 млн тонн та олійних культур — 13−15 млн тонн. Це на 35% менше від показників рекордного 2021 року, але можна порівняти з урожаями, які знімали в Україні в поточному десятилітті.

Reuters зібрав фотографії про те, як українські фермери виборюють урожай у прифронтових районах країни.

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

20 липня в ДСНС повідомили, що у Херсонській області через ворожі обстріли вигоріло понад 240 га пшениці. Також через постійний вогонь з боку загарбників знищено близько 10 га лісу.

20 липня о 13.00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею у Золочівській громаді, повідомляють у ДСНС Харківської області. Пожежа здійнялася на площі 60 га. Рятувальники та місцеві аграрії змогли загасити вогонь за кілька годин.

Загалом на Харківщині ворог знищив вже понад 130 га посівів зернових.

Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров