Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів

https://racurs.ua/ua/n172881-traktorysty-v-bronejyletah-ta-vyrvy-na-polyah-ukrayinski-fermery-vyboruut-urojay-pid-chas-viyny.html

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Окупанти навмисно знищують урожай українських фермерів. Трактористи в бронежилетах та вирви на пшеничних полях — так українські фермери виборюють урожай під час війни.

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Одним із головних наслідків війни росії проти України стала загроза постачання українського врожаю зернових на світовий ринок, що може призвести до голоду в низці країн, що розвиваються.

рф не лише блокує український експорт через Чорне море, а й заважає проводити збиральну кампанію бойовими діями на сільськогосподарських територіях.

З усім тим, українські фермери провели посівну і тепер збирають урожай. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що у 2022 році врожай зернових культур становитиме приблизно 52 млн тонн та олійних культур — 13−15 млн тонн. Це на 35% менше від показників рекордного 2021 року, але можна порівняти з урожаями, які знімали в Україні в поточному десятилітті.

Reuters зібрав фотографії про те, як українські фермери виборюють урожай у прифронтових районах країни.

20 липня в ДСНС повідомили, що у Херсонській області через ворожі обстріли вигоріло понад 240 га пшениці. Також через постійний вогонь з боку загарбників знищено близько 10 га лісу.

20 липня о 13.00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею у Золочівській громаді, повідомляють у ДСНС Харківської області. Пожежа здійнялася на площі 60 га. Рятувальники та місцеві аграрії змогли загасити вогонь за кілька годин.

Загалом на Харківщині ворог знищив вже понад 130 га посівів зернових.