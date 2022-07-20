ЗСУ відбили атаки й штурм росіян на п'яти напрямках

https://racurs.ua/ua/n172880-zsu-vidbyly-ataky-y-shturm-rosiyan-na-p-yaty-napryamkah.html

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Велика війна в Україні триває вже 147 добу. Збройні сили стримують рашистську агресію.

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Як повідомив Генштаб ЗСУ увечері 20 липня, українські підрозділи на кількох напрямках відбили декілька атак і штурмів росіян, на частині напрямків бойові дії тривають.

На Харківському напрямку росіяни без успіху намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.

На Слов’янському напрямку українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку штурмові дії рашистів в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Росіяни штурмують район Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Друга окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

19 липня війська росії обстріляли центральні частини міст Краматорськ і Гуляйполе — є загиблі й поранені. Також росіяни знову обстріляли місто Словʼянськ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ вже звільнили понад тисячу населених пунктів — на деокупацію очікують ще 2,5 тис. міст і сіл.