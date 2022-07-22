Стабилизацию наличного курса доллара спрогнозировали в НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Курс американського долара на готівковому ринку стабілізується.

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Це може відбутися упродовж двох-трьох найближчих днів. Ринок шукає нову рівновагу після підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,57 грн за 1 дол. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Представник фінансового регулятора зазначив, що рішення щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. Це було помітно 21 липня, коли ринок відреагував розширенням спредів.

Ніколайчук упевнений, що Нацбанк має «набагато більше можливостей захищати» новий курс 36,57 грн, ніж старий 29,25 грн. На думку представника НБУ, готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк України зафіксував новий офіційний курс долара США на рівні 36,5686 грн за 1 дол. Експерти вважають, що збереження фіксованого курсу є правильною політикою в умовах війни, а повністю вільний курс в таких умовах може призвести до надмірної девальвації гривні і втрати реальних доходів громадян через зростання цін на імпорт.