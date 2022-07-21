Нацбанк послабив гривню - чому панікувати не варто

https://racurs.ua/ua/n172910-nacbank-poslabyv-gryvnu-chomu-panikuvaty-ne-varto.html

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Нацбанк України зафіксував 21 липня новий офіційний курс долара США на рівні 36,5686 грн за долар.

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Панікувати не варто — так вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Збереження фіксованого курсу є правильною політикою в умовах війни, коли громадяни і бізнеси через воєнні ризики схильні зберігати кошти в іноземній валюті, — сказав він для видання «Ґрунт».

Повністю вільний курс в таких умовах може призвести до надмірної девальвації гривні і втрати реальних доходів громадян через зростання цін на імпорт.

Вишлінський вважає, що для українських експортерів підвищення курсу іноземних валют означатиме збільшення доходів, що збільшить прибутки їхніх власників та дасть можливість підвищити зарплати працівникам.

Для споживачів вищий курс призведе до зростання цін на імпортні товари, які від початку війни імпортувалися за курсом 29,5 грн./дол. Частково очікування девальвації були вже закладені в цінах, але не повною мірою.

Позитивно це вплине на експортерів, зокрема, агросектор, металургію, ІТ. Негативно — на бізнеси, які торгують імпортними товарами.

Ніхто не знає, як і коли буде розвиватися ситуація на фронті, коли відкриються порти для експорту українських товарів, як довго і в якому обсязі надаватиметься фінансова підтримка Україні — це сильно впливатиме на очікування і курс. Тому зараз готівковий курс буде сильно коливатися, і спрогнозувати його нереально, — вважає Вишлінський.

Фінансовий аналітик та радіоведучий сергій Фурса помітив декілька тривожних чинників такого рішення НБУ.

Головний — це інфляція. Хоч більшість імпортерів подумки й орієнтувались на ринковий, кешевий, курс, проте все ж таки продукція заводилась в Україну по курсу 29,5, наприклад, — бензин. Зараз він має здорожчати, а це матиме ефект на всі ціни. Фурса на своїй сторінці у Фейсбук нагадує, що Нацбанк діє у ситуації, коли у вас немає доброго рішення — є лише погане і дуже погане (і так буде до кінця війни).