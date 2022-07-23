Морпехи уничтожили российскую бронетехнику на Херсонщине. Фото: blogspot.com

https://racurs.ua/n172980-demilitarizaciya-rf-morpehi-unichtojili-rossiyskuu-bronetehniku-video.html

Ракурс

Українські морські піхотинці продовжують демонструвати «другій армії світу», що значить справжня денацифікація та демілітаризація.

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На Херсонщині українські військові спопелили російський танк та самохідну артилерійську установку, знищили гаубицю Д-20 із розрахунком та бліндаж окупантів. Про це 23 липня повідомила 36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

Військові жартують, що під аргументи 122-го калібру російські війська здійснюють жест «доброї волі» набагато швидше.

Морпіхи добре знають, що найближча та найкраща перспектива для окупантів — земля зі смаком пекла, — зазначили морпіхи.

Як відомо, 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ була сформована у 2015 році, шляхом переформування 36-ї окремої бригади берегової оборони, до бригади увійшли 1-й та 501-й окремі батальйони морської піхоти. З моменту свого створення бригада брала участь в операції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, протитанкісти бригади морської піхоти в Херсонській області знищили з протитанкового ракетного комплексу «Стугна» російський танк. Процес знищення ворожої машини потрапив на відео.