Армия рф пыталась захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ ее отбросили — Генштаб

https://racurs.ua/n172988-armiya-rf-pytalas-zahvatit-uglegorskuu-tes-vsu-ee-otbrosili-genshtab.html

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Армія воєнних злочинців росії знову намагалася захопити Вуглегірську ТЕС, але українські військові відбили штурм та відкинули противника назад.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію, — йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку росія обстріляла райони Чепіля, Богородичного та Адамівки. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Харківському напрямку загарбник стріляв зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.