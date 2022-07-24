Армия рф «демилитаризировала» почти 40 тыс. солдат и четыре тысячи ББМ - Генштаб

https://racurs.ua/n172992-armiya-rf-demilitarizirovala-pochti-40-tys-soldat-i-chetyre-tysyachi-bbm-genshtab.html

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Орієнтовні втрати росії у війні проти України оприлюднив 24 липня Генеральний штаб Збройних сил України. За 151 день повномасштабної війни на території нашої держави армія воєнних злочинців рф «демілітаризувала» 39 тис. 520 солдат рф.

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Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, — йдеться у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали:

39 тис. 520 (+280) осіб особового складу — ліквідовано;

1 тис. 722 (+14) танків;

3 тис. 942 (+13) бойових броньованих машин;

869 (плюс п’ять) артилерійських систем;

255 (плюс дві) РСЗВ;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

170 (плюс три) крилаті ракети;

15 кораблів / катерів;

2 тис. 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 (плюс одна) одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, що окупаційна армія росії вчора знову намагалася захопити Вуглегірську ТЕС, але українські військові відбили штурм та відкинули окупантів назад.