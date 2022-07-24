Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия рф «демилитаризировала» почти 40 тыс. солдат и четыре тысячи ББМ - Генштаб
Армия рф «демилитаризировала» почти 40 тыс. солдат и четыре тысячи ББМ — Генштабhttps://racurs.ua/n172992-armiya-rf-demilitarizirovala-pochti-40-tys-soldat-i-chetyre-tysyachi-bbm-genshtab.htmlРакурс
Орієнтовні втрати росії у війні проти України оприлюднив 24 липня Генеральний штаб Збройних сил України. За 151 день повномасштабної війни на території нашої держави армія воєнних злочинців рф «демілітаризувала» 39 тис. 520 солдат рф.
.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, — йдеться у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали:
39 тис. 520 (+280) осіб особового складу — ліквідовано;
1 тис. 722 (+14) танків;
3 тис. 942 (+13) бойових броньованих машин;
869 (плюс п’ять) артилерійських систем;
255 (плюс дві) РСЗВ;
113 засобів ППО;
221 літак;
188 гелікоптерів;
714 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
170 (плюс три) крилаті ракети;
15 кораблів / катерів;
2 тис. 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
73 (плюс одна) одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, що окупаційна армія росії вчора знову намагалася захопити Вуглегірську ТЕС, але українські військові відбили штурм та відкинули окупантів назад.