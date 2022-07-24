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Армія рф “демілітаризувала” майже 40 тис. солдатів і чотири тисячі ББМ — Генштаб

Армія рф «демілітаризувала» майже 40 тис. солдатів і чотири тисячі ББМ — Генштаб

24 лип 2022, 09:56
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Орієнтовні втрати росії у війні проти України оприлюднив 24 липня Генеральний штаб Збройних сил України. За 151 день повномасштабної війни на території нашої держави армія воєнних злочинців рф «демілітаризувала» 39 тис. 520 солдат рф.



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Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, — йдеться у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали:

  • 39 тис. 520 (+280) осіб особового складу — ліквідовано;

  • 1 тис. 722 (+14) танків;

  • 3 тис. 942 (+13) бойових броньованих машин;

  • 869 (плюс п’ять) артилерійських систем;

  • 255 (плюс дві) РСЗВ;

  • 113 засобів ППО;

  • 221 літак;

  • 188 гелікоптерів;

  • 714 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

  • 170 (плюс три) крилаті ракети;

  • 15 кораблів / катерів;

  • 2 тис. 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

  • 73 (плюс одна) одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, що окупаційна армія росії вчора знову намагалася захопити Вуглегірську ТЕС, але українські військові відбили штурм та відкинули окупантів назад.

Джерело: Ракурс


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