30 систем HIMARS и MLRS получат ВСУ от США и союзников

https://racurs.ua/n172993-30-sistem-himars-i-mlrs-poluchat-vsu-ot-ssha-i-souznikov.html

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30 установок HIMARS і MLRS — американських реактивних артилерійських систем — отримають Збройні сили України від США та союзників. Про це заявив очільник комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт. Відповідне рішення готує Білий дім разом із союзниками. Також йдеться про значну кількість боєприпасів до них.

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Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту, — написав 24 липня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, M270 MLRS — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. Водночас M142 HIMARS — мобільна реактивна артилерійська система виробництва Lockheed Martin. HIMARS розробили наприкінці 1990-х на колісному шасі з уніфікованою пусковою установкою і арсеналом боєприпасів.