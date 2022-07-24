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Ракурс
Танковая бригада ВСУ показала, как выкуривает россиян из Донбасса

Танковая бригада ВСУ показала, как выкуривает россиян из Донбасса (ВИДЕО)

24 июл 2022, 12:16
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Війна росії проти України триває. Тим часом третя окрема танкова бригада — кадрове з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців рф з Донецької області.



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Про це 24 липня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Викурюємо рашистів з нашої землі. Ворожі глушилки (системи радіоелектронної боротьби — ред.) не завадили беспілотникам групи «Фенікс» навести точно в ціль снаряди. Донецька область, — йдеться у Фейсбук-повідомленні 3-ї окремої танкової бригади.

Источник: Ракурс


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