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Танковая бригада ВСУ показала, как выкуривает россиян из Донбасса
Танковая бригада ВСУ показала, как выкуривает россиян из Донбасса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172998-tankovaya-brigada-vsu-pokazala-kak-vykurivaet-rossiyan-iz-donbassa-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом третя окрема танкова бригада — кадрове з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців рф з Донецької області.
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Про це 24 липня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Викурюємо рашистів з нашої землі. Ворожі глушилки (системи радіоелектронної боротьби — ред.) не завадили беспілотникам групи «Фенікс» навести точно в ціль снаряди. Донецька область, — йдеться у Фейсбук-повідомленні 3-ї окремої танкової бригади.