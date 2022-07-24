Танковая бригада ВСУ показала, как выкуривает россиян из Донбасса

https://racurs.ua/n172998-tankovaya-brigada-vsu-pokazala-kak-vykurivaet-rossiyan-iz-donbassa-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Тим часом третя окрема танкова бригада — кадрове з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців рф з Донецької області.

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Про це 24 липня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.