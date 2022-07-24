Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Танкова бригада ЗСУ показала, як викурює росіян з Донеччини

Танкова бригада ЗСУ показала, як викурює росіян з Донеччини (ВІДЕО)

24 лип 2022, 12:16
999

Війна росії проти України триває. Тим часом третя окрема танкова бригада — кадрове з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців рф з Донецької області.



.

Про це 24 липня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Викурюємо рашистів з нашої землі. Ворожі глушилки (системи радіоелектронної боротьби — ред.) не завадили беспілотникам групи «Фенікс» навести точно в ціль снаряди. Донецька область, — йдеться у Фейсбук-повідомленні 3-ї окремої танкової бригади.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів