Ракурсhttps://racurs.ua/
Танкова бригада ЗСУ показала, як викурює росіян з Донеччини
Танкова бригада ЗСУ показала, як викурює росіян з Донеччини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172998-tankova-brygada-zsu-pokazala-yak-vykuruie-rosiyan-z-donechchyny-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом третя окрема танкова бригада — кадрове з'єднання танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України — продемонструвала, як викурює воєнних злочинців рф з Донецької області.
.
Про це 24 липня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Викурюємо рашистів з нашої землі. Ворожі глушилки (системи радіоелектронної боротьби — ред.) не завадили беспілотникам групи «Фенікс» навести точно в ціль снаряди. Донецька область, — йдеться у Фейсбук-повідомленні 3-ї окремої танкової бригади.