В Институте изучения войны рассказали о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине

https://racurs.ua/n172997-v-institute-izucheniya-voyny-rasskazali-o-kontrnastuplenii-vsu-na-hersonschine.html

Ракурс

Збройні сили України, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали станом на 23 липня. Про це заявили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW).

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Аналітики ISW зауважують, що інформація про перебіг і темпи контрнаступу буде обмеженою для відкритого доступу та відставатиме у часі від подій, що сталися. Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що наші воїни захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про просування військ.

Кореспондент з питань національної безпеки журналу Foreign Policy Джек Деч 22 липня з посиланням на військового топ-посадовця США повідомив, що захисники України відбили невизначену «частину окупованих росією сіл» на Херсонщині впродовж 15−22 липня.

Це вказує на те, що ЗСУ здійснили деякі невизначені територіальні наступи вздовж лінії фронту, — йдеться у звіті ISW.

Територія між лінією фронту та Херсоном переважно складається з невеликих населених пунктів, які, ймовірно, не повідомлятимуть про переміщення сил і бойові дії. Не звітуватимуть про успіхи ЗСУ і російські терористи. Тому експерти ISW звітуватимуть про український контрнаступ у міру появи нової інформації.

Водночас воєнні злочинці росії продовжують підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій до рф та вживають заходів щодо ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору.