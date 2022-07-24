Обнародован прогноз курса гривны к доллару

https://racurs.ua/n173000-obnarodovan-prognoz-kursa-grivny-k-dollaru.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до долара США нещодавно скоригував Національний банк України. Про наслідки зміни курсу розповів економічний експерт Олег Пензін. Він прогнозує стабілізацію курсу валют найближчим часом.

.

Цифри спустяться на рівень 37 грн, десь 37 грн з хвостиком. Тобто, буде певний спад від офіційного курсу, він буде трохи вище, немає питань, але точно не буде 40 або 39 грн. Це забагато. Я думаю, 37 грн… плюс-мінус, — підсумував Пензін в ефірі «24 каналу».

Експерт переконаний, що вартість долара у 49 грн — це «ажіотажно-панічні цифри».

Також він пояснив, що коли НБУ встановлював плаваючий курс, тоді фінрегулятор підтримував його власними валютними резервами. Нині ж встановлено офіційний курс, який свідчить про те, що жодних активних дій з його підтримки НБУ не здійснюватиме.

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк скоригував на 25% офіційний курс гривні до долара США (до 36,5686 грн/дол.). НБУ привів курс національної валюти до ринкових умов. Таким чином регулятор збільшив конкурентоспроможність українських виробників і стабілізував економіку в умовах війни. Влада стверджує, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим, він не йде у «вільне плавання». Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті визначатиметься попитом та пропозицією.

Також НБУ змінив карткові розрахунки за кордоном. Зокрема, регулятор встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карт і ввів щотижневий ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток.