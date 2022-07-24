Обстрел порта Одессы - МИД получил объяснение ООН по заявлению о невиновности рф

https://racurs.ua/n173007-obstrel-porta-odessy-mid-poluchil-obyasnenie-oon-po-zayavleniu-o-nevinovnosti-rf.html

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Міністерство закордонних справ України отримало розʼяснення від керівництва ООН з приводу новини в The New York Times з коментарем «анонімного високопоставленого представника ООН» щодо порушення угоди про розблокування торгівлі зерном.

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Чиновник ООН нібито заявив, що рф, можливо, технічно не порушила угоду про експорт українського зерна, обстрілявши Одеський порт 22 липня.

Позиція анонімного коментатора не відображає позиції ООН, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він закликав зважати лише на заяву генсекретаря Гутерріша, яка й «відображає позицію організації».

Російські війська 23 липня завдали цинічний удар по морському порту Одеси крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети були збиті силами ППО, а ще дві влучили в ціль. На момент атаки на території порту знаходилося зерно, підготовлене для експорту.

Атака сталася наступного дня після підписання у Стамбулі «Ініціативи» щодо розблокування торгівлі зерном через три порти України.