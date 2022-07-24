Противник хаотично отступил - ВСУ отразили штурмы в четырех направлениях

https://racurs.ua/n173015-protivnik-haotichno-otstupil-vsu-otrazili-shturmy-v-chetyreh-napravleniyah.html

Ракурс

Триває 151 перша доба героїчного протистояння українців російській навалі.

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Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 24 липня, на Слов’янському напрямку штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне — без жодного успіху.

На Краматорському напрямку українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка — Верхньокам’янське та Білогорівка — Верхньокам’янське. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка — Бахмутське та Доломітне — Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти — Семигір’я.

На Південнобузькому напрямку окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок — Андріївка та Брускінське — Білогірка. Але українські підрозділи не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.