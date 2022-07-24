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В Николаевской области погиб комбриг ВСУ
В Николаевской области погиб комбриг ВСУhttps://racurs.ua/n173016-v-nikolaevskoy-oblasti-pogib-kombrig-vsu.htmlРакурс
На Миколаївщині загинув командир 28 омбр бригади ЗСУ полковник Віталій Гуляєв
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Це підтвердив колишній голова Верховної Ради, екс-в.о. президента Олександр Турчинов у Фейсбук.
Командир 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів, — написав Турчинов.
За даними «Новинарні», Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.
Він був з 2014 року на фронті. У 2022 році його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину.
Гуляєв очолив 28 ОМБр у вересні 2021 року, до цього він обіймав посаду начальника штабу бригади.
Перед цим він служив у 93 бригаді «Холодний Яр», а ще раніше — командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном.
В Одесі та Миколаєві, які захищав Комбриг, залишається ще багато вулиць з рудиментарними совковими радянсько-рашистськими назвами. Дуже прошу одеських та миколаївських депутатів, щоб у ваших містах були вулиці полковника Гуляєва, — написав Турчинов у Фейсбук.