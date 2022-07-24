Командир 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів, — написав Турчинов.

За даними «Новинарні», Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Він був з 2014 року на фронті. У 2022 році його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину.

Гуляєв очолив 28 ОМБр у вересні 2021 року, до цього він обіймав посаду начальника штабу бригади.

Перед цим він служив у 93 бригаді «Холодний Яр», а ще раніше — командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном.