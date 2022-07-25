Организаторы Евровидения объявили условия проведения конкурса в 2023 году

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року.

Місто-господар наступного року буде обрано в найближчі місяці в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 будуть оголошені згодом.

Логотип події 2023 року також буде оприлюднено пізніше. Він зображатиме унікальність проведення Конкурсу наступного року та співпрацю між країною-господаркою і цьогорічними переможцями.

Нагадаємо, що Євробачення-2022 виграв гурт «Калуш Оркестра» з України, але через війну терористичної федерації проти України конкурс перенесли до Великої Британії, чий представник у Турині посів друге місце.

Kalush Orchestra та Сем Райдер, представник Британії на конкурсі, запишуть спільний трек. Про це повідомив Олег Псюк, фронтмен гурту, в інтервʼю британському виданню Metro 27 червня.