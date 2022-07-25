Організатори Євробачення оголосили умови проведення конкурсу в 2023 році

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Організатори Євробачення оголосили умови проведення конкрусу в 2023 році
Організатори Євробачення оголосили умови проведення конкурсу в 2023 роціhttps://racurs.ua/ua/n173042-organizatory-ievrobachennya-ogolosyly-umovy-provedennya-konkursu-v-2023-roci.htmlРакурс
Європейська мовна спілка (ЄМС), Суспільне Мовлення та ВВС домовилися провести Євробачення-2023 у Великій Британії від імені України.
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Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.
У результаті обговорень ЄМС запросила британський суспільний мовник ВВС, від якого учасник посів друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го Пісенного конкурсу Євробачення.
Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року.
Місто-господар наступного року буде обрано в найближчі місяці в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 будуть оголошені згодом.
Логотип події 2023 року також буде оприлюднено пізніше. Він зображатиме унікальність проведення Конкурсу наступного року та співпрацю між країною-господаркою і цьогорічними переможцями.
Нагадаємо, що Євробачення-2022 виграв гурт «Калуш Оркестра» з України, але через війну терористичної федерації проти України конкурс перенесли до Великої Британії, чий представник у Турині посів друге місце.
Kalush Orchestra та Сем Райдер, представник Британії на конкурсі, запишуть спільний трек. Про це повідомив Олег Псюк, фронтмен гурту, в інтервʼю британському виданню Metro 27 червня.