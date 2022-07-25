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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций
Зеленский сменил командующего Силами спецоперацийhttps://racurs.ua/n173048-zelenskiy-smenil-komanduuschego-silami-specoperaciy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 липня, провів ротацію в управлінні Сил спецоперацій (ССО).
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Одним указом він звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана, іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка. Відповідні документи з’явилися на сайті глави держави.
Галаган був на чолі ССО з 25 серпня 2020 року.
Раніше Хоренко служив в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.