Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

25 июл 2022, 19:11
999

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 липня, провів ротацію в управлінні Сил спецоперацій (ССО).



.

Одним указом він звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана, іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка. Відповідні документи з’явилися на сайті глави держави.

Галаган був на чолі ССО з 25 серпня 2020 року.

Раніше Хоренко служив в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров