Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

https://racurs.ua/n173048-zelenskiy-smenil-komanduuschego-silami-specoperaciy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 липня, провів ротацію в управлінні Сил спецоперацій (ССО).

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Одним указом він звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана, іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка. Відповідні документи з’явилися на сайті глави держави.

Галаган був на чолі ССО з 25 серпня 2020 року.

Раніше Хоренко служив в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.