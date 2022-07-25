Генштаб сообщил о частичном успехе россиян в штурме Углегорской ТЭС

https://racurs.ua/n173046-genshtab-soobschil-o-chastichnom-uspehe-rossiyan-v-shturme-uglegorskoy-tes.html

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На Бахмутському напрямку в районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

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Про це у вечірньому зведенні 25 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Усі попередні тижні з різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни декілька разів відкидали окупантів назад.

У Генштабі розповіли, що особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою.

Як повідомляє українське командування, таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами.

На Харківському напрямку на напрямку Цупівка — Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, але отримали жорстку відсіч та відійшли.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».