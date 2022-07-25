Пентагон опубликовал фото погрузки HIMARS и дронов Phoenix Ghost для Украины

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Міністерство оборони США опублікувало фото, як вантажить для України HIMARS та дрони Phoenix Ghost.

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Зброю надсилають у межах пакета допомоги на 270 млн дол. У нього входять 580 дронів Phoenix Ghost, чотири додаткові системи HIMARS, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження, а також 36 тис. патронів калібру 105 мм.

22 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 270 млн дол. Україна отримає ще чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, а також партію дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

M142 HIMARS — мобільна реактивна артилерійська система виробництва Lockheed Martin. HIMARS розробили наприкінці 1990-х на колісному шасі з уніфікованою пусковою установкою і арсеналом боєприпасів.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що HIMARS знищили вже 50 складів рф з боєприпасами.