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Ракурс
Пентагон опублікував фото вантаження HIMARS та дронів Phoenix Ghost для України

Пентагон опублікував фото вантаження HIMARS та дронів Phoenix Ghost для України

25 лип 2022, 20:27
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Міністерство оборони США опублікувало фото, як вантажить для України HIMARS та дрони Phoenix Ghost.



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Зброю надсилають у межах пакета допомоги на 270 млн дол. У нього входять 580 дронів Phoenix Ghost, чотири додаткові системи HIMARS, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше спорядження, а також 36 тис. патронів калібру 105 мм.

Пентагон опублікував фото вантаження HIMARS та дронів Phoenix Ghost для України

Пентагон опублікував фото вантаження HIMARS та дронів Phoenix Ghost для України

22 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 270 млн дол. Україна отримає ще чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, а також партію дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

M142 HIMARS — мобільна реактивна артилерійська система виробництва Lockheed Martin. HIMARS розробили наприкінці 1990-х на колісному шасі з уніфікованою пусковою установкою і арсеналом боєприпасів.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що HIMARS знищили вже 50 складів рф з боєприпасами.

Україна обирає цілі дуже зрозуміло, ефективно вражає їх, а від цього зростає рівень довіри партнерів, — говорить міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Ракурс


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