«Вагнеровцы» ищут "свежее мясо" в Кыргызстане и Узбекистане

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Ракурс

Громадян Киргизстану та Узбекистану почали вербувати у приватну військову компанію «Вагнер» для війни в Україні через соціальні мережі під виглядом оголошень із вакансіями в охоронних підприємствах, повідомляє центр журналістських розслідувань MediaHub.

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Журналісти зауважили, що в останні кілька тижнів у соцмережах киргизстанського та узбекистанського сегментів з’явилися оголошення про приймання на роботу до приватних охоронних підприємств у росії — в них пропонувалася зарплата у 100 тис. рублів та оплата витрат на дорогу.

При цьому після звернення за вказаним в оголошеннях номером з’ясовується, що на роботу у приватні охоронні фірми вже не набирають «через зміну пріоритетів» та пропонують іншу роботу — «виконання завдань у зоні спецоперації в Україні» за 240 тис. рублів на місяць. Також уточнюється, що працюватиме понад чотири місяці.

Беруть навіть людей із судимістю аби не громадяни країн Євросоюзу та НАТО. За службу понад шість місяців надають спрощену форму отримання громадянства Росії. Але найголовніше пишуть, що новобранець виконуватиме завдання в зоні спецоперації в Україні і що організація працює на користь міноборони росії. Жодних компенсацій у разі отримання каліцтва не передбачено, — розповідають у MediaHub.

Тим, хто погодився на роботу, пропонують приїхати в хутір Молькіно в Краснодарському краї. Як писало «Бі-бі-сі», в Молькіно імовірно знаходиться база та вербувальний пункт ПВК «Вагнера». Журналісти за допомогою сервісу з ідентифікації телефонних номерів також з’ясували, що вказаний в оголошеннях контакт збережений під ім’ям «ПВК Вагнера».

Найманці ПВК «Вагнера» брали участь у бойових діях на Донбасі на боці озброєних сепаратистів із 2014 року. Вважається, це формування безпосередньо пов’язане з російським бізнесменом та «кухарем» президента росії володимира путіна Євгеном Пригожиним. Формально службовці в цій структурі люди не мають відношення до російських збройних сил, проте вони користуються інфраструктурою та транспортом, що належать міноборони, а також отримували бойові ордени та медалі.

Відомо, що з 2014 року у бойових діях на сході України брали участь вихідці з країн Центральної Азії. На батьківщині проти них відкривали кримінальні справи про найманство, а після повернення до країни заарештовували, судили та відправляли до колонії.