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Ракурс
ЕС продлил действие экономических санкций против россии за агрессию 2014 года

ЕС продлил действие экономических санкций против россии за агрессию 2014 года

26 июл 2022, 15:50
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Європейський Союз продовжив дію економічних санкцій проти рф до січня 2023 року.



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Економічні санкції були запроваджені у 2014 році після незаконної анексії росією Кримського півострову та суттєво розширені після повномасштабного вторгнення рф.

Наразі обмеження стосуються фінансової, технологічної, енергетичної галузей, а також товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі неспровокованої та невиправданої військової агресії росії проти України. Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші, — йдеться у повідомленні на сайті ЄС.

Нагадаємо, що країни-члени ЄС погодилися на добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% з 1 серпня 2022 року.

Мета цього кроку — заощадити напередодні зими, аби підготуватися до можливих збоїв у постачанні з росії, яка використовує енергоносії як зброю, йдеться в офіційній заяві на сайті Ради Європи.

Скорочення діятиме до 31 березня 2023 року, після чого в ЄС переглянуть рішення.

Источник: Ракурс


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