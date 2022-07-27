ВСУ уничтожили часть российских систем С-300. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n173115-vsu-unichtojili-chast-rossiyskih-zrk-s-300-iz-nih-obstrelivali-nikolaev.html

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Збройні сили України знищили частину зенітно-ракетних систем С-300, які російські загарбники використовували для обстрілів Миколаєва через дефіцит інших ракет.

Обласний центр так обстрілюють вже п’ятий тиждень. Однак українські військові зуміли знищили батарея або дивізіон С-300. Також відомі координати інших С-300, які продовжують гатити по Миколаєву. Про це на брифінгу в українському медіацентрі розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються, — наголосив керівник області.

Кім прогнозує, що за сім або 14 днів українські військові зможуть дістатися й до нових установок, які підвезла росія для обстрілів.

З літаками, які використовують ракети «повітря-земля», ми мало що можемо зробити, крім ППО. Про це нічого не можу сказати. А що стосується наземних установок, то думаю, тиждень-два — і будуть теж результати, — зазначив він.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що країна-агресор частіше стала використовувати ракети систем протиповітряної оборони для додаткових наземних атак. До таких дій окупанти вдалися через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. Фахівці стверджують, що ракети з ППО не завжди можуть точно вразити наземну ціль, тому спричинять жертви серед цивільного населення.