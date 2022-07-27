Денис Пушилин заявил о необходимости наступления на Луцк. Фото: Лента

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Ватажок бойовиків фейкової Донецької народної республіки Денис Пушилін 27 липня прибув до Білорусі.

Кремлівська маріонетка поклала квіти до меморіалу «Брестська фортеця». Також до складу делегації також увійшли секретар генради путінської «єдиної росії» андрій турчак та посол російської федерації в Білорусі борис гризлов. Пушилін закликав наступати на Київ, Чернігів та Луцьк. Про це повідомляють NEXTA, «Беларускі Гаюн» російське пропагандистське видання РІА «Новости».

Сьогодні прийшов час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Луцьк, — заявив очільник бандитів.

Нагадаємо, 25 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворожі війська з території Білорусі проводили повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля.

Джерело: NEXTA, «Беларускі Гаюн», РІА «Новости»