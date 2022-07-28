Скандальная глава МИД Бельгии списалась с Кулебой, но о поездке в Крым умолчала

https://racurs.ua/n173146-skandalnaya-glava-mid-belgii-spisalas-s-kuleboy-no-o-poezdke-v-krym-umolchala.html

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Скандальний міністр закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб написала листа міністру закордонних справ Україні Дмитру Кулебі на честь Дня державності України.

Вона запевнила, що Бельгія визнає територіальну цілісність України, і підкреслила, що розглядає Україну як члена європейської родини і підтримуватиме її у війні проти росії.

Утім, Лябіб не згадала про свою поїздку до анексованого Криму в 2021 році.

Міністр свого часу їздила на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23—25 липня. В Instagram Лябіб публікувала фрагменти хореографічного виступу з фестивалю, які згодом стерли в її акаунті.

Після поїздки її розпитували про статус Криму. Лябіб чітко не відповіла. Вона сказала: «Щоб приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза». Лябіб показала коментар жителя з бухти Севастополя, який каже, що «у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською».

Крім цього, Лябіб публікувала у своєму Facebook фотографії з виставки в Лівадійському палаці з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова в Ялті. Після поїздки на телебаченні її розпитували про цей візит і про статус півострова, зокрема щодо того, звідки саме вона повернулася — «з України чи з росії».

Лябіб не відповіла чітко, але зазначила, що «щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза».

Депутати бельгійського парламенту звернули увагу, що перш ніж Лябіб призначили, її сторінку у Вікіпедії оперативно підчистили та змінили опис поїздки до Криму. 27 липня у МЗС України повідомили, що спільно з Бельгією зʼясовують усі деталі поїздки Лябіб до Криму.