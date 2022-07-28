Ракетный удар рф по Кропивницком унес жизни пяти человек, еще 25 - ранены

https://racurs.ua/n173147-raketnyy-udar-rf-po-kropivnickom-unes-jizni-pyati-chelovek-esche-25-raneny.html

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Ракетний удар рф по Кропивницькому, який воєнні злочинці росії здійснили у День державності 28 липня забрав життя п’ятьох осіб, ще 25 — дістали поранення. Із них 12 це військові та 13 — цивільні

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Раніше він підтвердив інформацію про ракетний удар.

На місці влучання ракети працюють відповідні служби. Очевидців просять не публікувати фото та відео ударів.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російсько-окупаційні війська випустили по Україні приблизно 20 ракет із трьох напрямків. Під обстрілами опинились Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Харківщина.