ВСУ уничтожили военные склады рф в Чернобаевке и Белогорке — война рф против Украины

https://racurs.ua/n173150-vsu-unichtojili-voennye-sklady-rf-v-chernobaevke-i-belogorke-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили два російські склади з боєприпасами в Чорнобаївці та Білогірці. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів, — йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».

Нагадаємо, впродовж минулої доби наша авіація нанесла п’ять ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами — ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів. У південних областях захисникам України вдалося знищити 66 росіян, три танки Т-72, три гусеничних мінних загороджувачі, дві гаубиці «Мста-С», самохідну гаубицю «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані».