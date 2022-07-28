Схему «морского коридора» для экспорта зерна показали эксперты

https://racurs.ua/n173161-shemu-morskogo-koridora-dlya-eksporta-zerna-pokazali-eksperty-foto.html

Ракурс

Експорт зерна з українських портів по узгодженому морському коридорі прокоментували у Генеральному штабі Збройних сил України. Там розглядають можливі сценарії провокацій росії під час транспортування збіжжя.

…Є певний перелік розвитку подій у напрямі провокацій. Вжито відповідних заходів, вони вживатимуться й надалі. Щодо супроводу транспорту із зерном. ЗСУ, безпосередньо Військово-морські сили, готові до виконання цих заходів, але це все відбуватиметься також відповідно до розвитку подій, — повідомив на брифінгу 28 липня заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

З його слів, у Генеральному штабі створено координаційну групу, яка безпосередньо займається цим питанням.

Водночас, керівник проекту «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко оприлюднив фото як схематично виглядає зерновий коридор.

Він показав, де розташований район огляду суден і район формування-розформування колони.