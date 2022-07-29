Нехватку офицеров в армии рф компенсируют ускорением карьеры сержантов

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На фоні великий бойових втрат в армії рф виник дефіцит офіцерів.

Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання «молодший лейтенант» особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти, повідомили 29 липня у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Воювати нацменшинами

Інша причина дефіциту кадрів — небажання військовослужбовців ЗС та росгвардії з далекосхідних регіонів воювати в Україні. Зокрема через те, що їх часто включають до складу так званих «зведених підрозділів», які формуються не за професійною ознакою. як наслідок — значна кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.

Багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти «відтоку кадрів», керівництво ЗС рф формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання — виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.

Неприхована мобілізація

На території Ростовської області рф у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву.

Їм повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.

У прикордонній з Україною бєлгородській області рф, місцеві жителі почали масово нищити власне майно, щоб отримати компенсацію від влади за нібито обстріли з боку України. В області збільшується кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.