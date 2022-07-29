Экономика войны - НБУ обновил прогноз ВВП и инфляции

https://racurs.ua/n173183-ekonomika-voyny-nbu-obnovil-prognoz-vvp-i-inflyacii.html

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У Національному банку України припустили, що за підсумками року ВВП України впаде на третину, а відновлення розпочнеться з другого кварталу 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні регулятора щодо стану і перспектив економіки в Україні.

Споживча інфляція у червні перевищила ціль НБУ у 5% ± 1% на 16,5% та прискорювалася значно швидше, ніж очікував центробанк у своїх попередніх прогнозах.

Інфляційні тенденції в Україні насамперед зумовлювалися наслідками воєнних дій, а також високими світовими цінами на енергоресурси.

НБУ у 2022 році прогнозує перевищення показника інфляції за 30%. У наступному році очікується повернення економіки до зростання, а інфляційної динаміки — до зниження.

У щоквартальному інфляційному звіті Нацбанк припускає, що інфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися тільки у першому кварталі 2023 року.

Причина цінового шоку — наслідки воєнних дій та високу вартість енергоносіїв.

У 2023 році до сповільнення інфляції можуть призвести поліпшення інфляційних очікувань, налагодження логістики та поступове зростання врожаїв. Допомогти стримати ріст цін може й відповідна монетарна політика НБУ і зниження світової інфляції.

Негативно вплине на зростання цін висока ціна енергоносіїв і приведення тарифів для населення до ринкових рівнів.

До однозначного рівня споживча інфляція сповільниться тільки наприкінці 2024 року, припускають в НБУ. У 2023 році вона знизиться тільки до 20%.

Якщо ситуація з безпекою в Україні й далі буде непевною, то економічна активність у 2023 році залишатиметься пригніченою — ВВП зросте лише на 2%, а повноцінне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року. Поліпшити ситуацію зможуть доступ до чорноморських портів і пов’язані із цим позитивні ефекти для сільського господарства.