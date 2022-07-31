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Взрыв раздался в аэропорту Мелитополя, фото: Андрей Цаплиенко

В аэропорту Мелитополя раздался взрыв — СМИ (ФОТО)

31 июл 2022, 14:35
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В аеропорту тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.





Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

На летовищі знаходилось багато військової техніки рф, — зазначає Цаплієнко.

Також про вибух в аеропорту окупованого Мелітополя повідомляє видання RIA Melitopol.

Зазначається, що вибух пролунав близько полудня, його було чути майже в кожному районі міста та в сусідніх селах.

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото, на яких можна побачити, що після вибуху над летовищем піднімається дим. Подробиць інциденту наразі немає.

Вибух пролунав в еропорту Мелітополя, фото: RIA Melitipol

Нагадаємо, це вже не перший випадок вибухів на цьому аеродромі. Зокрема, масштабного удару по летовищу, яке ворог тоді використовував як командний пункт і військову базу для літаків та вертольотів, ЗСУ завдали на початку липня. Згодом стало відомо, що цим ударом було знищено сотні загарбників.

Джерело: RIA Melitopol



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