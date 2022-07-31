Взрыв раздался в аэропорту Мелитополя, фото: Андрей Цаплиенко

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Ракурс

В аеропорту тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

На летовищі знаходилось багато військової техніки рф, — зазначає Цаплієнко.

Також про вибух в аеропорту окупованого Мелітополя повідомляє видання RIA Melitopol.

Зазначається, що вибух пролунав близько полудня, його було чути майже в кожному районі міста та в сусідніх селах.

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото, на яких можна побачити, що після вибуху над летовищем піднімається дим. Подробиць інциденту наразі немає.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вибухів на цьому аеродромі. Зокрема, масштабного удару по летовищу, яке ворог тоді використовував як командний пункт і військову базу для літаків та вертольотів, ЗСУ завдали на початку липня. Згодом стало відомо, що цим ударом було знищено сотні загарбників.

Джерело: RIA Melitopol



