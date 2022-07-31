Вилкул пообещал вознаграждение за информацию о предателях

Александр Вилкул, фото: «Новостинная»

https://racurs.ua/n173240-vilkul-poobeschal-voznagrajdenie-za-informaciu-o-predatelyah.html

Ракурс

Олександр Вілкул, очільник Криворізької військової адміністрації, пообіцяв сплачувати винагороду за зрадників.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 31 липня, у його Telegram-каналі.

Якщо надана інформація допоможе затримати зловмисників, Вілкул гарантує такі виплати:

50 тис. грн за затримання шпигуна;

10 тис. грн в разі агітатора за «русский мир» (Вілкул наголошує на необхідності наявності підтверджень, краще аудіо- або відеофіксації).

Відповідну інформацію населення може повідомити в такий спосіб:

за телефоном 067−563−02−63 у будь-якому з месенджерів — Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;

електронним листом на адресу krviddil. ssu@gmail.com.